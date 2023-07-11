Полезное похудение: дефицит калорий и кофе влияет на печень?

Ешь, худей - становись здоровей! Как похудение влияет на печень

Дефицит калорий и употребление кофе может значительно улучшить состояние печени при его ожирении, - выяснили ученые Оксфордского университета. Известно, что многие люди страдают ожирением этого органа, не догадываясь об этом. Низкокалорийная диета в течении 3 месяцев и плавный переход на привычное питание - секрет восстановления печени, - говорят новые исследования.

И здесь не обошлось без кофе! Напиток содержит соединения, которые восстанавливают печень. Как правильно худеть и сколько чашек кофе употреблять день для здоровой печени?

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Резкое похудение улучшает состояние печени

Научное издание Obesity недавно опубликовало новое исследование британских ученых, в котором исследователи выяснили: дефицит калорий восстанавливает здоровые ткани печени у пациентов с ожирением и неалкогольным стеатогепатозом. Ученые считают, что об этом должен знать каждый, поскольку очень много людей даже не догадывается о том, что имеет проблемы с печенью.

Воспалительная болезнь печени, при которой здоровая ткань замещается жировыми клетками, - довольно распространенное явление, поскольку современные люди все меньше уделяют внимание здоровому питанию.

Но печень - удивительный орган, - говорят ученые. Он может восстанавливаться, если ему "немного помочь". Именно резкое похудение и строгая диета могут стать спасением для людей с избыточным накоплением жира в печени.

Дефицит калорий: когда целесообразно?

Неалкогольный стеатогепатоз, то есть избыточное ожирение печени, часто бывает у людей с лишним весом. Поэтому похудение - один из самых важных способов естественным образом избавиться от заболевания.

Как показывают исследования, значительно улучшить состояние печени можно при избавлении 15-20% веса. Это достаточно непростая задача, которая требует отказа от привычного количества калорий в день.

Но такая строгая, низкокалорийная диета рекомендована далеко не каждому. Врачи часто советуют ее людям с диабетом и ожирением. До сегодняшнего дня ученые сомневались: насколько безопасно соблюдать низкокалорийное питание людям с ожирением печени. Исследователи Оксфордского университета выяснили это, понаблюдав за состоянием печени 14 пациентов с ожирением и стеатогепатозом.

Эксперимент удался? Как похудение повлияло на печень?

Ученые посадили пациентов на строгую диету, которая состояла всего лишь из 880 ккал в день. Участники должны были придерживаться дефицита калорий в течение 3 месяцев. После этого они постепенно возвращались к привычному питанию со стандартной, рекомендуемой калорийностью.

Через 24 недели на диете участники потеряли 15% веса. За этот период доля жира в их печени уменьшилась на 13%. У пациентов с чрезмерно лишним весом этот показатель составил 5,6%. Также снизились показатели печеночных ферментов АЛТ и АСТ в крови, которые считаются маркерами повреждения печени.

Степень восстановления здоровья печени при дефиците калорий, которую обнаружили ученые у пациентов с ожирением печени, является одной из самых весомых среди описанной в научной литературе, - говорят исследователи.

Ученые считают целесообразным внедрять низкокалорийный рацион в стандартную терапию заболевания ожирения печени.

Кофе поддерживает здоровье печени

Не похудением единым! 3 чашечки ароматного эспрессо могут помочь сохранить печень здоровой долгие годы, - уверены ученые Университета Саутгемптон. Исследователи выяснили, что у заядлых кофеманов более здоровая печень по сравнению с теми, кто длительное время не употребляет напиток. Наличие в кофе большего содержания кахвеола и кафестола положительно влияют на печень, защищая его от ожирения и других патологий.

Эти соединения обладают противовоспалительным действием и уменьшают риск развития рака. Также ранее мы писали о пользе кофе при мигренях. Как и с профилактикой головных болей, поддержание здоровья печени с помощью кофе зависит от количества употреляемого напитка. Главное правило - не навредить и употреблять не больше 3 небольших чашек в день.