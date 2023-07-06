Что управляет вашими мыслями, когда рука тянется к "запретному" шкафчику с чипсами и конфетами? Почему после очередного недосыпа нам меньше всего хочется "бежать в жизнь" и "быть в потоке"? Гормоны - одни из самых загадочных и увлекательных причин, которые, как считает наука, влияют на наши желания и действия. А можно ли наоборот? Нужно! Если вы ломаете голову, как повысить тестостерон, давайте разберемся, что его разрушает. Мы собрали для вас топ самых опасных разрушителей "гормона жизни", о которых мало кто задумывается.

Сахар, простые углеводы и ожирение

Сахар и пустые углеводы занимают 1-ое место в списке разрушителей тестостерона. Мы употребляем слишком много углеводной, сладкой пищи - мучные изделия, сладости, фаст фуд. Хоть такая пища и создает временный эффект эйфории, но именно она больше всего угнетает выработку тестостерона, вызывая инсулинорезистентность, ожирение и лишний вес. Лишние килограммы непосредственно влияют на ваше либидо.

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Речь не о психологическом дискомфорте. Когда в вашем организме много жира, у вас повышается фермент под названием ароматаза. Он превращает тестостерон в эстроген в очень быстром темпе. Чем больше жира у вас в организме, тем больше будет эстрогена, соответственно и меньше тестостерона.

Чтобы повысить уровень тестостерона, вам нужна низкоуглеводная, кетогенная диета. Если вы едите много углеводов, принимаете всевозможные добавки и даже тренируетесь, вы зря тратите время - углеводное питание снижает тестостерон.

Кето-диета удивительным образом совмещает достаточно калорийную пищу, которая в конечном итоге помогает похудеть. Из-за отсутствия углеводов в организме исчерпываются запасы глюкозы и гликогена, а в обменные процессы включаются жиры и кето-тела. Таким образом организм сжигает внутренний жир, что и способствует похудению и повышению тестостерона.

Полезные растительные жиры, сливочное масло, сало, яйца, красное и белое мясо, рыба, орехи, бобовые продукты – кето-диета очень вкусная и разнообразная. Но в ней строго запрещены сахар и все углеводные продукты.

Статины и алкоголь

Статины - препараты или диетические добавки, которые блокируют холестерин, снижая их уровень в организме. Хоть они и нужны для гормонального баланса в организме, но есть мнение, что эти вещества могут подавлять тестостерон у мужчин. Алкоголь, особенно пиво также блокирует тестостерон и заставляет организм вырабатывать больше эстрогена.

У здоровых мужчин эстроген в нормальных концентрациях является показателем хорошего либидо и сексуальной активности. Избыток этого гормона наоборот снижает половое влечение. Пиво, как и другие алкогольные напитки, ускоряют процесс выработки эстрогена.

Плохой сон и стресс - убийцы тестостерона

Известно, что пребывая в постоянном стрессе, организм вырабатывает так называемый "гормон стресса" кортизол, который также угнетает

тестостерон. Способов справиться со стрессом - множество, каждый выбирает то, что ему по душе. Самыми эффективными врачи считают здоровый сон, устранение причины стрессов и физические нагрузки.

Длительные пешие прогулки, пребывание на свежем воздухе, интервальные тренировки помогают организму эффективно преодолевать стресс и быть в отличной физической форме.

Если вы часто не высыпаетесь или у вас апноэ во сне, это непременно повлияет на гормональную систему. Здоровый, крепкий сон улучшает память и настроение, лучшим образом влияет на выработку тестостерона. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя, - вовремя лечь спать и создавать все условия для здорового сна.

Глутамат натрия

На прилавках супермаркетов вы найдете сотни продуктов, в содержании которого есть вещество глутамат натрия - модифицированный пищевой крахмал. К примеру, те самые "быстрые супы" в пакетиках, которые нужно "просто залить кипятком", содержат столько же глутамата натрия, как и 10 пачек чипсов. Это химикат, который делает еду вкуснее, поэтому его много в фастфуде и полуфабрикатах. Читайте состав продуктов в супермаркетах и избегайте его.

Соевые продукты

Соевый белок, протеиновые порошки и изоляты также часто входят в состав привычных нам продуктов. Любимые многими сосиски, колбасные и мясные изделия, веганский сыр, порошковое пюре и супы в пакетиках, протеиновые батончики и коктейли - вы будете удивлены количеством сои в продуктах, которые мы ежедневно употребляем. Соя повышает эстроген, но не тот, который вам нужен.

К примеру, у женщин соя может повысить эстроген растительного происхождения. Он более слабый и может блокировать выработку естественного эстрогена, мешая гормону попадать в рецепторы и снижая либидо.

Попкорн, газировки, пластик

Конечно, куда приятнее смотреть любимый сериал, похрустывая попкорном и запивая колой, но они содержит химикаты, которые являются гормональным разрушителем. Гормональные разрушители - это вещества, похожие на эстроген, которые влияют на эндокринную систему. В газировки часто добавляют аспартам и другие заменители сахара. Эти вещества взаимодействуют с соединениями в мозге и снижают тестостерон.

Тестостероном управляет именно мозг. Многие люди сосредотачиваются на надпочечниках, чтобы повысить тестостерон. На самом же деле это зависит от гипоталамуса и гипофиза.

Именно эти железы отвечают за выработку тестостерона. Любое заболевание, которое влияет на мозг, вроде Альцгеймера или деменции, обязательно затронет и тестостерон. Это ещё один повод соблюдать низкоуглеводную диету, поскольку с таким типом питания организм вырабатывает кетоны, которые поддерживают гипофиз и гипоталамус.

Пластиковые бутылки из под воды или газировок также не лучшим образом влияют на ваш тестостерон. В пластике есть химикаты, такие как бисфенол, который также является гормональным разрушителем.

Тестостерон и эстроген ученые называют "командными игроками", которые влияют на наше настроение, желание жить, радоваться и даже достигать успехов в различных сферах жизни. Можем ли мы управлять ими? Проверьте на опыте!