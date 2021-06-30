Covaxin – новая вакцина, разрешенная в Индии

На фоне второй смертоносной волны COVID-19 Индия увеличивает производство собственных препаратов против коронавируса. Среди других вакцин сегодня применяется Covaxin, разработанный известным индийским фармпроизводителем Bharat Biotech в сотрудничестве с ICMR (Индийский совет медицинских исследований).

Согласно недавним данным ведущего Национального исследовательского института США (NIH), Covaxin эффективен в отношении как Alpha-, так и Delta-варианта коронавируса. Регулирующие органы Индии одобрили применение вакцины в экстренном порядке в январе, до завершения третьей фазы испытаний.

Что известно о Covaxin?

Covaxin – инактивированная (убитая) вакцина. При ее введении иммунные клетки распознают мертвый SARS-CoV-2, в результате чего вырабатываются антитела против него. Полная вакцинация состоит из двух доз, перерыв между их введением – 4 недели. Вакцина не требовательна к условиям хранения (2-8 °C).

В препарате используется адъювант (вещество, созданное как часть вакцины для усиления иммунного ответа и повышения эффективности вакцины), разработанный и протестированный в лаборатории биотехнологической компании ViroVax LLC Лоуренса, штат Канзас, при поддержке Программы развития адъювантов NIAID. Альгидроксиквим-II является первым адъювантом в разрешенной вакцине против инфекционных заболеваний, активирующим рецепторы TLR7 и TLR8, которые играют жизненно важную роль в иммунном ответе на вирусы.

Квасцы, содержащиеся в Alhydroxiquim-II, стимулируют иммунную систему к поиску вторгающегося патогена. Побочные эффекты Alhydroxiquim-II незначительны, сообщает NIH.

Энтони С. Фаучи от лица Национального института здравоохранения, имеющего историю тесного научного сотрудничества с Индией, заявил, что адъювант, разработанный при его финансировании, внес свой вклад в успех создания высокоэффективного препарата Covaxin.

Результаты испытаний

Сейчас доступны результаты двух исследований (1, 2), изучавших эффективность препарата. В сообщении NIH говорится, что результаты двух исследований сыворотки крови людей, получивших Covaxin, показывают, что вакцина способствует выработке антител, которые эффективно нейтрализуют Alpha и Delta варианты SARS-CoV-2 (B.1.1.7 и B.1.617).

Между тем, неопубликованные промежуточные результаты третьей фазы исследования показывают, что вакцина на 78% эффективна против симптоматического заболевания, на 100% – против тяжелого COVID-19, включая госпитализацию, и на 70% – против бессимптомной инфекции SARS-CoV-2.

Covaxin и варианты COVID-19

Сегодня существует четыре варианта коронавируса, вызывающих озабоченность – Alpha, Beta, Gamma и Delta, при этом Delta Plus является суб-линией варианта Delta, который также относится к вариантам, вызывающим озабоченность.

Генеральный директор ICMR Балрам Бхаргава на пресс-конференции на прошлой неделе сказал, что Covishield и Covaxin работают против вариантов SARS-CoV-2 Alpha, Beta, Gamma и Delta, в то время как тесты эффективности против варианта Delta Plus продолжаются.

В прошлом месяце представители Bharat Biotech заявили, что ожидают одобрения Covaxin от Всемирной организации здравоохранения для включения вакцины в список для использования в чрезвычайных ситуациях в течение ближайших нескольких месяцев.

На сегодняшний день препаратом Covaxin уже вакцинировано примерно 25 млн человек в Индии и других странах. На днях агентство по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин заявило, что одобрило экстренное использование индийской вакцины Covaxin (Bharat Biotech).

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