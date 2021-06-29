COVID-19, потеря мозговой ткани и причинно-следственная связь

Уже в начале пандемии стало ясно, что COVID-19 – более серьезно, чем просто болезнь легких. Она может затрагивать многие органы и системы, включая сердце, почки и печень. У многих выявлялись неврологические проблемы, такие как "мозговой туман", потеря обоняния и вкуса и инсульт.

Завершенное недавно исследование Оксфордского университета предполагает, что COVID-19 может привести к долгосрочной потере мозговой ткани. Оно проводилось на основании сравнения данных МРТ-головы у людей в период до пандемии и после, включая перенесших коронавирус в легком течении и контрольную группу людей, которые не болели.

Было выявлено четыре и восемь измерений, которые были статистически значимо связаны с COVID-19. Все признаки, которые свидетельствовали о сокращении ткани мозга, связанном с коронавирусом, были в предназначенных для обоняния областях мозга.

Статистический анализ проводился профессионально, он адекватно контролировался для очень большого количества выполненных статистических тестов. Однако по мнению Франсуа Баллу, профессора кафедры вычислительной биологии, UCL, несмотря на то, что некоторые черты достигли статистической значимости, связи и выводы нуждаются в подтверждении в будущих исследованиях.

Хотя даже небольшая потеря объема определенных областей мозга может показаться тревожной, тонкие изменения мозга необязательно означают заболевание даже во взрослом возрасте. Баллу считает, что исследователи интерпретируют свои выводы как прямой вредный эффект COVID-19, вызванный проникновением вируса в мозг через нос. По его мнению, другое объяснение состоит в том, что изменения в обонятельных областях мозга являются следствием потери вкуса и запаха, а не ее причиной.

Действительно, большинство людей с COVID-19 испытывают временную потерю обоняния, что, возможно, является раздражающим, но довольно доброкачественным симптомом. Потеря обоняния, вероятно, вызвана инфекцией ненейронных клеток, участвующих в обонянии, а не прямым повреждением клеток мозга.

Кроме того, широко распространенные структурные изменения в мозге после потери обоняния были зарегистрированы до появления SARS-CoV-2. Существует даже распространенное воспалительное заболевание – хронический риносинусит. Он вызывает изменения серого вещества, которые очень напоминают описанные в оксфордском исследовании изменения. В большинстве случаев с коронавирусом обоняние восстанавливается через несколько месяцев, поэтому можно ожидать, что изменение мозга не будут постоянными.

Длительный COVID

Полученные результаты об изменениях мозга из-за COVID-19 добавляют дополнительные опасения по поводу серьезности и степени продолжительности болезни. Длительные симптомы имеют четкую биологическую основу. Подобные постинфекционные симптомы были описаны для других инфекционных заболеваний, включая грипп. Полное выздоровление от тяжелой болезни, какой бы ни была ее причина, часто занимает много времени. А некоторые из наиболее пострадавших пациентов никогда полностью не выздоравливают.

Большинство исследований предполагает, что COVID-19 вызывает долгосрочные симптомы, такие как усталость и депрессия, даже после легкого заболевания. Тем не менее все исследования, какими бы хорошо продуманными они ни были, не могут контролировать тот факт, что заболевшие люди будут знать из СМИ, что они подвержены риску долгосрочных симптомов.

Такие эффекты, как плацебо или ноцебо, могут иметь сильное влияние на здоровье и благополучие людей. Например, люди, включенные в контрольную группу испытаний вакцины Pfizer, сообщали об усталости (33%) и головной боли (34%), несмотря на то, что им не вводили вакцину.

Поэтому сложно повышать осведомленность о возможных научных открытиях, не прибегая к бесполезному запугиванию. И чрезмерное внимание к длительному COVID может способствовать усилению проблемы.

Сведение к минимуму рисков для здоровья может убить, часто из-за неправильного образа жизни и поздней диагностики. И наоборот, увеличение риска для здоровья также может убить. Связь хронического стресса и повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний хорошо задокументирована. И не стоит забывать о признанном заболевании, называемом синдромом разбитого сердца – потенциально смертельной болезни сердца, вызванной эмоциональным стрессом.

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