COVID-19 в Израиле: тревожная хроника последних недель

В Израиле продолжает расти число случаев, вызванных вариантом коронавируса Delta. Сегодня генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви сообщил, что контактировавшие с носителями варианта Delta полностью вакцинированные взрослые должны будут соблюдать карантин.

Такие меры будут приняты несмотря на невысокие цифры в целом по стране, поскольку необходимо определить, сколько людей из числа вакцинированных заразилось. В интервью государственному телеканалу он сообщил, что 40-50% новых случаев заражения выявлены среди вакцинированных. Вероятно, это число является приблизительным, так как министерство все еще анализирует кейсы.

Не так давно Израиль отменил карантинные ограничения, включая необходимость носить маску в помещениях. Это стало возможным благодаря высокому числу вакцинированных (полностью вакцинировано примерно 57% населения Израиля, согласно данным Университета Джонса Хопкинса) и низкими показателями заболеваемости.

Как развиваются события

Краткую сводку основных событий относительно COVID-19 в Израиле можно увидеть в Twitter в аккаунте руководителя израильской организации здравоохранения Clalit Рана Балисера.

Еще 20 июня ситуация в Израиле выглядела хорошо. Были сняты все ограничения на ношение масок в общественных местах и транспорте, за неделю не зафиксировали ни одного смертельного исхода от коронавирусной инфекции. Однако наметилась тенденция роста случаев инфицирования, преимущественно среди подростков, что связано с контактом с завезенными случаями Delta.

Итог недели отмены масочного режима и несоблюдения пограничного скрининга и правил изоляции, подведенный 22 июня, включал более 250 кейсов, половина из которых дети, более 30% взрослых – из числа вакцинированных. Серьезные случаи и госпитализации зафиксированы не были.

26 июня Балисер написал, что пока рано делать поспешные выводы в отношении эффективности вакцинации. Несмотря на то, что большинство случаев заражения среди взрослых приходится на вакцинированных взрослых, выводы должны быть согласованы с долей вакцинированных среди инфицированных.

Через два дня он подвел некоторые итоги второй недели повторной вспышки:

Число новых случаев по-прежнему превышает 100 кейсов в день.

Более 50% из числа всех инфицированных – дети.

Более 50% взрослых случаев приходится на полностью вакцинированных.

Вариант Delta в Израиле и мире

Пример Израиля вызывает опасения и подтверждает мрачные прогнозы, что вариант Delta может распространяться даже в странах, где большая часть населения была вакцинирована. Обнадеживающим является факт, что болезнь протекает в легкой форме, не требующей госпитализации.

Из всех вариантов коронавируса для вакцинированных людей Delta может представлять наибольший риск. Исследования показывают, что получившие две дозы люди более защищены, чем те, кто получил только одну дозу Pfizer и AstraZeneca. Согласно анализу, проведенному представителями здравоохранения Великобритании, две дозы вакцины Pfizer были эффективны против Delta на 88%, в то время как однократная вакцинация – на 33%. Для исходного штамма эти показатели были выше – 95 и 52% соответственно.

Рост заболеваемости из-за Delta-варианта отмечается и во многих других странах. По сообщению The Telegraph, этот штамм составляет более 90% случаев в Великобритании. 26 из 73 случаев смерти, связанных с вариантом Delta, произошли среди людей, которые были полностью вакцинированы.

Доля инфекций COVID-19, идентифицированных как Delta-вариант коронавируса, в Германии увеличилась вдвое. В Африке наблюдается разрушительное возрождение: с начала мая число случаев заболевания растет в течение пяти недель подряд, а в этом месяце их рост составил 21%. 14 африканских стран сообщили о случаях Delta-варианта.

В связи с этим особенно важны данные из Израиля: сколько людей среди вакцинированных заболеют, и в какой форме болезнь будет протекать. Это позволит оценить эффективность вакцинации и принять при необходимости дополнительные меры защиты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!