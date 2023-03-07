Иммунолог рассказала, как восстановиться после ОРВИ и позаботиться об иммунитете весной

Пришла весна, а с ней тёплые дни, которые вместо радости от закончившейся зимы сопровождаются ощущением истощенности и усталости. Что уже говорить о перенесшем за зиму череду ОРВИ ребенке, который вместо того, чтобы сломя голову бежать на улицу, предпочитает находиться дома. Какая причина такого состояния, можно ли как-то справиться с собственной весенней апатией и помочь своему ребенку, – рассказывает Виктория Талько, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог, эксперт по вирусологии.

Причина усталости после ОРВИ

Переболевший несколько раз простудными заболеваниями ребенок сталкивается с накопившимися за весь период осенне-зимней сезонной заболеваемости ОРВИ последствиями, которые чаще всего приходятся на весенний период.

Эти состояния отражаются как на иммунной системе, так и организме ребенка в целом. И тому есть объяснение: истративший ресурсы на борьбу с вирусными агрессорами детский организм не может должным образом восстановиться. Весной ко всем этим факторам прибавляются типичные состояния. К ним можно отнести исчерпавшиеся за зиму резервы, восполнить которые попросту нечем.

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Продуктов, являющихся источниками витаминов и других нужных нам веществ, ранней весной очень мало, а оставшиеся с прошлого года содержат их мизерное количество. Поэтому первой причиной усталости от зимы и частых простуд является гиповитаминоз, который наиболее полно ощущает на себе растущий детский организм.

Кроме того, сказывается на самочувствии накопившаяся за зиму недостаточная физическая активность, когда в морозно-слякотные дни взрослые и дети больше времени проводили дома в тесных, плохо проветриваемых помещениях. Ко всему этому добавляются неустойчивая и обманчиво теплая погода с частыми резкими перепадами температур, а значит – существует высокая вероятность перегрева или переохлаждения ребенка.

В итоге, иммунитет еще больше ослабляется, ребенок продолжает болеть острыми респираторными вирусными инфекциями, а если у него есть какие-то хронические заболевания, например, ЛОР-органов, то приходится бороться еще и с их обострением.

Истощение детского организма и иммунной системы за зиму

В сезон повышенной заболеваемости ОРВИ, особенно если ребенок часто болеет, и от одной простуды к другой проходит мало времени, его организм не успевает восстановиться. Поэтому каждый раз происходит накопление возникших при вирусном заболевании нарушений, которые должны исчезнуть на этапе выздоровления.

Симптомы истощение детского организма

При частых ОРВИ восстановление организма происходит частично, а его защитные ресурсы постепенно истощаются. В такой ситуации ребенок справляется с простудой намного медленнее, при этом родители замечают, что симптомы заболевания, хоть и стали менее выраженными, полностью не прошли.

Со временем у ребенка начинают появляться такие симптомы астенического синдрома или истощения:

усталость;

быстрые перемены настроения;

периодические головные боли;

головокружения;

беспричинная тревожность;

нарушения сна;

могут возникать повышенная потливость ладошек и стоп;

ускоренное сердцебиение;

одышка;

снижение аппетита;

может длительно сохраняться субфебрильная температура.

Все эти симптомы не связаны с вирусным заболеванием, их появление свидетельствует о нарушениях в работе вегетативной и эндокринной систем, а также иммунном сбое.

Наиболее часто астенический синдром появляется у детей с другими инфекционными заболеваниями, при наличии у них очагов хронической инфекции, например, аденоидитах.

Как родителям поддержать защитные силы организма ребенка весной?

Питание

Прежде всего, необходимо скорректировать питание ребенка и включить в рацион богатые витаминами продукты.

Режим дня

Важно придерживаться строгого режима дня и выделять время на детский сон, который должен соответствовать возрасту ребенка. Необходимо как можно чаще бывать с ребенком на свежем воздухе. Первое солнечное тепло нередко бывает обманчивым, поэтому довольно легко перегреть или переохладить ребенка. И то, и другое плохо, так как снижает иммунитет и повышает вероятность развития острой респираторной вирусной инфекции.

Если ребенок все-таки заболел ОРВИ

Если не удалось уберечься от простуды и ребенок начинает заболевать, при первых симптомах ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач может назначить ребенку противовирусные препараты, содержащие флавоноиды, например, сироп Флавовир. Флавовир прицельно угнетает вирусное размножение внутри клеток дыхательных путей, что позволяет уменьшить численность вирусных копий и снизить вирусную нагрузку на истощенный детский организм.

Такое этиотропное противовирусное лечение будет способствовать ограничению зоны воспаления в дыхательных путях ребенка, что в условиях весенней истощенности станет весомым подспорьем в быстром и полном восстановлении после ОРВИ.

Таким образом, сироп Флавовир позволит минимизировать вероятность послевирусного астенического синдрома у ребенка, защитные силы организма которого ослабли за зиму.