Мы уже не раз рассказывали о том, как часто разводят украинцев на покупку различных псевдолекарств. Пугающая реклама обещает "очистить" печень, валидолом спасти от инфаркта, а гомеопатия, по мнению дельцов от медицины вообще лечит чуть ли не любые болезни.

Как только разгорается сезон – нас в очередной раз пытаются развести на бабло.

Рекламой различных эргоферонов, назоферонов, лаферобионов, актовегинов, тивортинов, рибоксинов и лимфомиозотов нас атакуют как с экранов телевизора, на радио, так и при посещении врачей. Увы, в наше время даже врачи, готовы за "ретро-бонус" сами знаем "от кого", рекомендовать пациентам, срочно купить любой препарат, забыв все, что учили в вузе.

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Правда об иммунной системе

Почему все "лекарства", которые рекомендуются для якобы укрепления иммунитета (как любят называть иммунную систему те, кто зарабатывает на его "усилении") на самом деле абсолютно бесполезны?

Попробуем простыми словами рассказать о работе иммунной системы.

Суть ее в том, что защитные системы организма постоянно работают по отдельности в каждой клетке нашего организма. При этом клетки эти могут находиться в любой части тела – от головного мозга до кончиков ногтей.

Клетки нашего организма постоянно обновляются. Ученые подсчитали, что в течение одной секунды происходит обновление примерно 3,8 млн клеток! Жизненный цикл их бывает разным – от полутора лет (клетки печени) до 3 недель (клетки на поверхности легких). Клетки, которые выстилают внутренние стенки кишечника, живут меньше всего – 3-5 дней.

Чем старше человек, тем медленнее происходит обновление. Умирая, клетки передают все свои "знания и навыки" следующему поколению. В основном "клеточная память" прописана в шестой паре хромосомного набора. И если у человека при рождении имеется "поломка" в этой паре, то такой человек имеет крайне мало шансов выжить и дать здоровое потомство.

То есть каждый из нас рождается с определенным типом иммунологических реакций, которые в течение всей жизни практически не меняются.

Может ли резко ослабнуть иммунитет в каком-то одном месте или органе? Да, может. Но только в одном случае – если этот орган удалить.

Немного про иммунитет

В иммунной системе есть два основных механизма:

Гуморальный: также называют иммунитетом, опосредованным антителами. Гуморальная иммунная система имеет дело с антигенами патогенов, которые свободно циркулируют или находятся вне инфицированных клеток. Антитела, продуцируемые В-клетками, связываются с антигенами, нейтрализуя их или вызывая лизис (растворение или разрушение клеток лизином) или фагоцитоз (пожирают).

Клеточный: возникает внутри инфицированных клеток и опосредуется Т-лимфоцитами. Хелперные Т-клетки выделяют цитокины, которые помогают активированным Т-клеткам связываться с комплексом МНС-антиген инфицированных клеток и дифференцировать Т-клетку в цитотоксическую клетку. Затем инфицированная клетка подвергается лизису (растворению).

Как еще может "ослабеть" иммунитет

Одновременно и ежесекундно в нашем организме происходит процесс борьбы с возбудителями и раздражителями. Одновременно действуют иммунные реакции в ответ на раздражители - пыль, еду, ветер и дым, вирусы и бактерии, как "свои", так и чужие. При этом происходит множество мутаций, которые мгновенно выявляются клеточным иммунитетом. Затем следует дальнейшая рутинная работа по уничтожению и "перевариванию" информации с последующей сдачей "в архив", чтобы при случае снова ею воспользоваться.

Так происходит сложная и запутанная "жизнь внутри жизни" - наши клетки и возбудители, свои и чужие взаимодействуют, знакомятся, борются, погибают и возрождаются вновь, иммунные клетки изучают, атакуют, побеждают и передают свои знания "потомкам".

Вот почему при предложении "укрепить" или "усилить" иммунитет у того, кто знаком с работой этой сложной системы, возникает резонный вопрос - где именно вы собираетесь его укреплять? В каком месте?

Иммунная система – "организм" в организме

Человек получил врожденный иммунитет, существующий в каждой клетке нашего тела. Кроме того, у нас еще имеется нейро-эндокринно-иммунная система, в которую входит костный мозг (воспроизводит кровяные клетки), а также лимфатическая система (лимфоузлы, лимфоидная ткань), и селезенка, занимающаяся процессом переработки "отходов". Именно эта система производит и распространяет по телу своих "бойцов", стоящих на страже между организмом и всяческими возбудителями.

Эта система работает цельно и слаженно. Ее не в состоянии пошатнуть обычные грибки, вирусы гриппа или бактерии. Насморком и кашлем ее не пронять.

Серьезный вред ей могут нанести лишь:

- врожденные аномалии 6-й пары хромосом;

- нарушения в работе органов иммунной системы (костный мозг, тимус, лимфатическая система);

- значительное радиационное облучение (лучевая болезнь);

- ВИЧ;

- прием препаратов, которые угнетают иммунитет (применяется сознательно во избежание отторжения трансплантата).

Как видим, ни один препарат, который нам впаривают для "укрепления иммунитета", не влияет на его работу, поскольку она ни на миг не останавливается, даже когда мы спим.

Как бы не называлось это чудо-лекарство – гомеопатия, интерфероны, иммуномодуляторы – никакой пользы от них не будет, кроме как для богатеющих на их продажах производителей. Поскольку иммунная система у каждого имеет свой запас прочности, который может изменить только ограниченное количество факторов.

Таким образом, как это не печально, но природой так устроено, что нарушить работу иммунной системы можно.

Но вот "укрепить", увы, невозможно.