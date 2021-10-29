Что можно сделать, чтобы предотвратить инсульт

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Неврология
46
Что можно сделать, чтобы предотвратить инсульт

Инсульт – одна из ведущих причин смерти и формирования стойкой инвалидности во всем мире. Из-за нарушения кровоснабжения клетки головного мозга начинают умирать, что может повредить области, контролирующие мышцы, память и речь.

Инсульт является опасным состоянием, серьезность последствий которого во многом зависит от скорости получения квалифицированной помощи. Риск развития болезни увеличивается в пожилом возрасте и при отягощенном семейном анамнезе. Эти факторы невозможно изменить, но вероятность развития инсульта можно снизить, проводя своевременную профилактику.

Что можно сделать, чтобы предотвратить инсульт

Видео дня
Контроль артериального давления

Показатели артериального давления не должны выходить за пределы нормы – 120/80. Если они выше, вероятность развития инсульта возрастает. Важно следить за показателями и своевременно обращаться за врачебной помощью для назначения адекватной терапии, позволяющей контролировать артериальное давление.

Контроль уровня холестерина

Высокий уровень "плохого" холестерина и низкий уровень "хорошего" холестерина (ЛПНП и ЛПВП соответственно) увеличивают вероятность образования бляшек в артериях, что ограничивает кровоток и может привести к инсульту. Сокращение потребления насыщенных и трансжиров может помочь снизить уровень ЛПНП, а упражнения – повысить уровень ЛПВП. Если этих мер недостаточно, врач назначает медикаментозную терапию.

Контроль диабета

Диабет – хроническое заболевание, развивающееся из-за недостаточной выработки инсулина или его неэффективного использования организмом. Болезнь является одной из ведущих причин инсульта, поэтому важно следить за уровнем сахара в крови и проводить соответствующее лечение.

Ведение активного образа жизни

Активный образ жизни и упражнения помогают поддерживать нормальный вес и артериальное давление на должном уровне – два фактора, которые могут снизить риск инсульта. На фоне хронических болезней длительность тренировок и вид активности лучше согласовать с врачом.

Изменение рациона

Сбалансированная диета, состоящая из фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса и цельнозерновых продуктов, может помочь снизить уровень холестерина и, как следствие, уменьшить риск образования холестериновых бляшек в артериях. Также правильный рацион защищает и от других состояний, повышающих вероятность инсульта, таких как диабет и повышенное артериальное давление.

Поддержание нормальной массы тела

Ожирение и проблемы со здоровьем, которые оно может вызвать – диабет и гипертония – увеличивают вероятность инсульта. Важно поддерживать вес в пределах нормы, контролируя число потребляемых калорий и занимаясь регулярно физическими упражнениями.

Отказ от курения

Курение сужает кровеносные сосуды и негативно отражается на свертывании крови. Это один из самых мощных факторов развития ишемического инсульта. Также курение усиливает действие других негативных факторов, которые приводят к инсульту.

Консультация с врачом

Важно проводить регулярные скрининги и обсуждать с врачом имеющиеся факторы риска развития инсульта. Следование рекомендациям – изменение образа жизни и рациона, увеличение физических нагрузок, снижение уровня стресса, прием лекарств для контроля давления и диабета, позволит снизить вероятность инсульта и надолго сохранить здоровье.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Популярные врачи

Лекарства