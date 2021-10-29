Что можно сделать, чтобы предотвратить инсульт

Инсульт – одна из ведущих причин смерти и формирования стойкой инвалидности во всем мире. Из-за нарушения кровоснабжения клетки головного мозга начинают умирать, что может повредить области, контролирующие мышцы, память и речь.

Инсульт является опасным состоянием, серьезность последствий которого во многом зависит от скорости получения квалифицированной помощи. Риск развития болезни увеличивается в пожилом возрасте и при отягощенном семейном анамнезе. Эти факторы невозможно изменить, но вероятность развития инсульта можно снизить, проводя своевременную профилактику.

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Показатели артериального давления не должны выходить за пределы нормы – 120/80. Если они выше, вероятность развития инсульта возрастает. Важно следить за показателями и своевременно обращаться за врачебной помощью для назначения адекватной терапии, позволяющей контролировать артериальное давление.

Высокий уровень "плохого" холестерина и низкий уровень "хорошего" холестерина (ЛПНП и ЛПВП соответственно) увеличивают вероятность образования бляшек в артериях, что ограничивает кровоток и может привести к инсульту. Сокращение потребления насыщенных и трансжиров может помочь снизить уровень ЛПНП, а упражнения – повысить уровень ЛПВП. Если этих мер недостаточно, врач назначает медикаментозную терапию.

Диабет – хроническое заболевание, развивающееся из-за недостаточной выработки инсулина или его неэффективного использования организмом. Болезнь является одной из ведущих причин инсульта, поэтому важно следить за уровнем сахара в крови и проводить соответствующее лечение.

Активный образ жизни и упражнения помогают поддерживать нормальный вес и артериальное давление на должном уровне – два фактора, которые могут снизить риск инсульта. На фоне хронических болезней длительность тренировок и вид активности лучше согласовать с врачом.

Сбалансированная диета, состоящая из фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса и цельнозерновых продуктов, может помочь снизить уровень холестерина и, как следствие, уменьшить риск образования холестериновых бляшек в артериях. Также правильный рацион защищает и от других состояний, повышающих вероятность инсульта, таких как диабет и повышенное артериальное давление.

Ожирение и проблемы со здоровьем, которые оно может вызвать – диабет и гипертония – увеличивают вероятность инсульта. Важно поддерживать вес в пределах нормы, контролируя число потребляемых калорий и занимаясь регулярно физическими упражнениями.

Курение сужает кровеносные сосуды и негативно отражается на свертывании крови. Это один из самых мощных факторов развития ишемического инсульта. Также курение усиливает действие других негативных факторов, которые приводят к инсульту.

Важно проводить регулярные скрининги и обсуждать с врачом имеющиеся факторы риска развития инсульта. Следование рекомендациям – изменение образа жизни и рациона, увеличение физических нагрузок, снижение уровня стресса, прием лекарств для контроля давления и диабета, позволит снизить вероятность инсульта и надолго сохранить здоровье.