Ночники могут нарушить сон детей: родителей призвали отказаться от популярных игрушек

Специалисты советуют отказаться от ночника в комнате малышей, потому что даже малейшее воздействие света может нарушить сон ребенка. Свет приводит к резкому падению уровня гормона мелатонина, способствующего засыпанию.

Новое исследование показало, что дошкольники очень чувствительны к физиологическому воздействию света в ночное время. Соответствующий эксперимент провели ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США).

Отмечается, что свет – это основной сигнал времени для тела, влияющий на циркадные ритмы, которые регулируют все – от ощущения усталости или голода до температуры нашего тела в течение дня. Когда свет попадает на сетчатку глаза, сигнал передается в часть мозга, называемую супрахиазматическим ядром – именно оно координирует ритмы во всем теле, включая ночную выработку мелатонина.

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Если действие света происходит вечером, когда уровень мелатонина естественно увеличивается, оно может замедлить или остановить этот процесс, задерживая способность организма переходить к биологической ночи. А поскольку у детей зрачки больше, а хрусталики прозрачнее, чем у взрослых, свет проникает в них свободнее.

Исследователи попросили 36 здоровых детей от трех до пяти лет в течение девяти дней носить наручные приборы, которые отслеживали их сон и влияние света.

Сначала родители детей семь дней держали их в стабильном графике сна, чтобы нормализовать их биологические часы и настроить режим, при котором уровень мелатонина повышался примерно в одно и то же время каждый вечер.

На восьмой день исследователи превратили детскую комнату в то, что они в шутку назвали "пещерой" – с черным пластиком на окнах и приглушенным светом, и брали образцы слюны каждые полчаса, начиная с утра и до отхода ко сну.

Это позволило ученым получить базовые данные о том, когда у детей естественным образом начиналась биологическая ночь и каков был их уровень мелатонина.

В последний день исследования детей за час до сна попросили поиграть в игры на столе с освещенным монитором. При таком занятии воздействие света похоже на то, когда человек смотрит на экран телефона или планшета.

Интенсивность света у разных детей варьировалась от 5 люкс до 5000 люкс, где один люкс определяется как свет от свечи на расстоянии около 90 см.

По сравнению с предыдущей ночью мелатонин у детей подавлялся где-то на 70–99 процентов после действия света.

Даже в ответ на свет от 5 до 40 люкс, который гораздо тусклее, чем обычный комнатный свет, уровень мелатонина упал в среднем на 78%.

У большинства детей он не восстанавливался в течение как минимум 50 минут после отключения света.

"Наши результаты показывают, что у детей дошкольного возраста влияние света перед сном, даже при низкой интенсивности, приводит к стойкому подавлению мелатонина. Поэтому родителям нужно обращать внимание на влияние вечернего света на ребенка", – говорят исследователи.

В то же время ученые отметили, что их выводы не означают, что родители должны держать детей в абсолютной темноте перед отходом ко сну. Однако, в то время, когда многие дети пользуются разными гаджетами перед сном, исследование является очередным напоминанием о необходимости свести такие занятия к минимуму.

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