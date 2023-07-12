Эта еда провоцирует рак: топ вредных продуктов

Скажи мне, что ты ешь - и я скажу, какую болезнь ты можешь спровоцировать. По мнению врачей, 50% самых опасных заболеваний, включая рак, можно предотвратить одним лишь питанием. Но налегая на очередную пачку хрустящих, щедро приправленных чипсов, мы редко задумываемся об этом. После ишемической болезни сердца именно рак является самой распространенной причиной смерти в мире. Итак, что под запретом? Мы составили топ-5 самых популярных и самых вредных продуктов, с которыми лучше попрощаться или же свести их употребление к минимуму.

Рак - дурак: окислительный стресс

Окислительный стресс является основным фактором, который способствует развитию рака. Ежедневно наш организм производит свободные радикалы как побочный продукт разных клеточных процессов. Радикалы могут повреждать ДНК и вызывать дегенерацию тканей.

Именно окислительный стресс стимулирует образование и рост раковых клеток. Есть продукты, которые нейтрализуют влияние свободных радикалов на нашу ДНК. Они содержат мощные антиоксиданты, например, свежие фрукты и овощи, о которых мы ранее писали. Каких же продуктов следует избегать?

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Маргарин и растительные рафинированные масла

Маргарин первым должен очутиться в мусорном ведре! Этот маскирующийся под масло переработанный продукт - чистая химия. То есть его невозможно получить без нагревания и химикатов. Все маргарины содержат в огромном количестве трансжиры, которые вредят сердцу и кровеносным сосудам. Все магазинные торты, пирожные и другую выпечку делают на основе маргарина. Дешевое пальмовое масло также содержит огромное количество трансжиров, забивающих сосуды.

Для справки: в 100 г маргарина содержится 15 г трансжиров. Условно безопасным считается употребление от 0,5 до 2% трансжиров от общего количества еды.

Альтернативой маргарина долгое время считали рафинированные растительные масла. Но при их производстве используются высокие температуры и химикаты. Это убивает все витамины и приводит к образованию все тех же трансжиров и свободных радикалов, которые могут вызвать не только сердечно-сосудистые заболевания, но и ожирение, рак и болезнь Альцгеймера.

Реальная альтернатива - нерафинированные растительные масла первого холодного отжима. Но помните: жарить на них нельзя.

Мина замедленного действия: жевательная резинка

В жевательной резинке нет ничего, кроме подсластителей, сахарозаменителей, стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов и пищевых красителей. По сути, это смесь чрезвычайно вредных синтетических добавок, которые почему-то называются пищевыми. Жевательная резинка пользуется популярностью у детей, что закладывает в детском организме мину замедленного действия. Ведь проблемы от употребления этого "продукта" самые серьезные: расстройство желудка, болезни почек и печени, почечно-каменная болезнь, аллергия, кожные заболевания, повышение холестеролов в крови и даже развитие слабоумия.

Майонез и кетчуп

Майонез - это не только источник трансжиров, но и невероятно калорийный продукт. Всего несколько ложек майонеза сведут на нет всю пользу овощного салата. Соусы и кетчупы промышленного производства - это смесь сахара, соли, консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов.

Например, в пачке кетчупа пятую часть объема составляет сахар. К тому же покупные соусы и приправы часто производятся из дешевых масел, которые содержат все те же трансжиры.

А для придания нежной консистенции в состав этих продуктов часто добавляют крахмал. Консервированный томатный соус врачи называют замаскированным убийцей. Он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и кариесу.

Чипсы и картофель фри

Со дня изобретения чипсов этому продукту 165 лет. Но если раньше их готовили из натурального картофеля, то сегодня они превратились в смесь пшеничного и кукурузного крахмалов, щедро приправленную солью, усилителями вкуса и пищевыми ароматизаторами. Ничего живого и полезного в них нет, а вот трансжиров и калорий хоть отбавляй. Более того, ученые доказали, что хруст чипсов, возникающий в момент их пережевывания, вызывает зависимость от еды.

Чипсы содержат опасное вещество под названием акриломид, которое увеличивает риск рака толстой кишки, молочной железы, простаты и прямой кишки.

Магазинный картофель фри жарится в смеси пальмовых масел с добавками. Эту смесь не меняют неделями. И только в одной порции содержится до 30 мл такого масла, богатого ненасыщенными жирами, которые вызывают закупорку сосудов.

Сладкие газированные напитки

Газировки содержат огромное количество сахара - более 10 г на 100 мл. То есть всего лишь в половине стакана напитка растворено 2 чайные ложки сахара. Не менее опасны так называемые лайт-версии напитков. Вместо сахара производители используют сахарозаменители, которые провоцируют возникновение диабета и сердечно-сосудистых патологий.

Согласитесь, прожить без этих продуктов можно. Но если вам сложно сразу отказаться от любимого майонеза или чипсов, потихоньку сокращайте их количество в своей тарелке и употребляйте как можно больше листовой зелени, свежих овощей, всевозможных ягод и фруктов. Именно эти продукты содержат много антиоксидантов и клетчатки, которые могут нейтрализовать вредную еду.