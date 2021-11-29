Что известно о новом препарате для лечения COVID-19

Потребность в эффективных пероральных противовирусных препаратах для лечения COVID-19 все еще остается актуальной, несмотря на недавние сообщения об одобрении двух лекарственных средств. Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, на своей странице в ФБ сообщила о новом препарате против коронавируса – Azvudine (Азвудине), разрабатываемом китайскими учеными.

Сейчас Азвудин проходит III фазу клинических испытаний в Первой дочерней больнице Университета Чжэнчжоу в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань Центрального Китая, а также в Бразилии и России. Как сообщает исследовательская группа, на внутренний рынок препарат может быть выпущен уже в декабре.

Азвудин – препарат против ВИЧ, который действует как ингибитор обратной транскриптазы. Он разработан исследователями из Хэнаньского университета.

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В отношении COVID-19 лекарство также показывает хорошую противовирусную активность как на клеточном уровне, так и на людях.

Третья фаза одноцентрового, рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого клинического исследования началась в апреле 2021 г. В нем принимает участие 342 человека старше 18 лет, инфицированных COVID-19 и госпитализированных на стадиях средней и тяжелой степени тяжести в соответствии с классификацией Министерства здравоохранения Китая. Между появлением симптомов и началом лечения должно пройти не более 14 дней.

Китайскими учеными используется три пути в разработке лекарств, специфичных для COVID-19:

Блокирование проникновения вируса в клетки.

Подавление репликации вируса.

Регулирование иммунной системы человека.

Каждый из этих путей имеет преимущества и стратегии в борьбе с коронавирусом. В последнее время многие производители лекарств в Китае сообщили о своем прогрессе в исследованиях и разработках лекарств от COVID-19: два оральных кандидата скоро начнут клинические испытания, а препарат с моноклональными антителами проходит III фазу клинических испытаний.

VV116, кандидат на нуклеозид для перорального приема против SARS-CoV-2, разработан совместно Шанхайским институтом Materia Medica (SIMM) Китайской академии наук (CAS) и Уханьским институтом вирусологии. По сообщениям СМИ, лекарство-кандидат значительно снижает вирусную нагрузку у крыс и доказало свою безопасность согласно данным испытаний на животных. Препарат проходит клинические испытания на материковой части Китая, а также начнутся испытания в Узбекистане.

C402234 – еще один препарат, разработанный SIMM. Он представляет собой пептидомиметическое соединение, разработанное и синтезированное путем анализа кристаллической структуры фермента Mpro коронавируса. Этот фермент играет решающую роль в репликации SARS-CoV-2 и является единым для всех коронавирусов. По данным CAS, 15 марта в Исследовательском центре Frontage в США было начато клиническое испытание фазы I кандидата.

Институт микробиологии при CAS также разработал противовирусный препарат от COVID-19 под названием JS016. Сейчас он проходит III фазу клинических испытаний и использовался для оказания неотложной помощи как в Китае, так и в других странах. JS016 – человеческое моноклональное антитело, которое нацелено на спайковый белок SARS-CoV-2 и блокирует связывание вируса с клетками-хозяевами. Антитело было идентифицировано путем скрининга В-клеток выздоравливающих пациентов с COVID-19. Данные клинических испытаний фазы II доказали, что кандидат может снизить риск перехода из среднего в тяжелое состояние.