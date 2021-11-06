Новые лекарства от коронавируса: реально ли это прорыв

Недавно компания Pfizer досрочно завершила испытание экспериментальной противовирусной таблетки против SARS-CoV-2 – Paxlovid (Паксловид). Как показывают данные, препарат эффективен и снижает вероятность госпитализации и смерти у людей с высоким риском тяжелой формы COVID-19.

Паксловид от Pfizer включается в борьбу против COVID-19 после фармацевтической компании Merck, которая в прошлом месяце завершила исследование собственной экспериментальной противовирусной терапии – Molnupiravir (Молнупиравир). По данным исследования, препарат, в сравнении с плацебо, снижает риск госпитализации или смерти на 50% у пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Первой и пока единственной страной, разрешившей использование Молнупиравира (под торговой маркой Lagevrio), является Великобритания.

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Паксловид (комбинация PF-07321332 с ритонавиром) – противовирусная пероральная терапия. Механизм действия препарата основан на блокировании фермента – протеазы SARS-CoV-2-3CL, который необходим коронавирусу для создания большего количества копий самого себя.

Совместное применение вещества PF-07321332 с низкой дозой ритонавира (выполняет роль бустера и усилителя действия) помогает замедлить метаболизм или распад PF-07321332, чтобы он оставался активным длительный период в более высоких концентрациях, что усиливает эффективность.

Паксловид на 89% эффективен по сравнению с плацебо в предотвращении госпитализации или смерти пациентов с COVID-19, которые подвергались высокому риску серьезных осложнений. Компания заявляет, что планирует обратиться в FDA с просьбой разрешить использование препарата в экстренных случаях.

Остановка клинического исследования – редкое действие, которое обычно предпринимается, когда терапия кажется очень эффективной или явно опасной. В обоих случаях считается неэтичным продолжать клинические испытания, в которых людям случайным образом назначают либо активное лекарство, либо плацебо, когда им доступны более безопасные или более эффективные варианты.

В случае с Паксловидом компания заявила в пресс-релизе, что этот шаг был рекомендован независимой группой консультантов, наблюдающих за исследованием, вызванной комитетом по мониторингу безопасности данных, и осуществлен в консультации с FDA.

В рандомизированном клиническом исследовании участвовало более 1900 пациентов с положительным результатом на COVID-19 и имеющих риск серьезных осложнений.

У тех, кто получил Паксловид в течение 3 дней с момента появления симптомов, вероятность заболеть на 89% ниже, чем среди тех, кто получил таблетку плацебо: три пациента из 389, получивших препарат, были госпитализированы, по сравнению с 27 из 385, получивших плацебо.

Среди пациентов, которые получили препарат в течение 5 дней после появления симптомов, шесть из 607 были госпитализированы в течение 28 дней по сравнению с 41 из 612, получивших плацебо.

В течение месяца в группе Паксловида смертей не было, в группе плацебо зарегистрировано 10 летальных исходов.

Есть несколько вопросов, которые беспокоят медицинское сообщество в связи с появлением пероральной противовирусной терапии. Лечение эффективно только в первые дни появления симптомов, т.е. необходимо качественное и быстрое тестирование. Другая проблема заключается в том, что наличие таблеток замедлит уровень вакцинации, поскольку люди будут считать, что COVID-19 уже не представляет опасность. Важно помнить, что даже несмотря на то, что пероральные препараты снижают вероятность госпитализации и смерти, некоторые из участников исследования все же заболели настолько, что оказались в больнице.

Следует понимать, что препараты от Pfizer и Merck новые, и проведенные клинические испытания пока не позволяют сравнивать их эффективность между собой, не учитывая различия в профилях риска больных, которые принимали участие в исследовании.

Ожидается, что больше информации появится после проведения последующих исследований, в том числе и в Украине, где планируется использование препаратов обоих производителей. Однако до получения большего массива данных нельзя быть однозначно уверенными в том, что при применении в популяции заявленная эффективность будет соответствовать реальной.

По словам Фихтенбаума, главного исследователя испытаний AT527 – еще одного кандидата от COVID-19, таблеток Atea and Roche, иногда вирусам требуются два или три активных агента для контроля их репликации, что основано на опыте лечения ВИЧ. Фихтенбаум считает, что это вполне может иметь место и в случае с COVID-19, когда для эффективного лечения необходимо использовать более, чем один путь, т.е. комбинацию противовирусных препаратов.