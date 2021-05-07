Китайские вакцины Sinopharm и Sinovac развернули борьбу за признание ВОЗ

Поскольку в данный момент Китай все еще ожидает одобрения ВОЗ на свои вакцины Sinopharm и Sinovac, одна из стран отправляет свои вакцины обратно.

В Юго-Восточной Азии обострилась конкуренция на рынке вакцин. Когда президент Филиппин Родриго Дутерте в прямом эфире получал первую дозу вакцины Sinopharm китайского производства в понедельник, это должно было побудить неохотных филиппинцев последовать его примеру и защитить себя от COVID -19, сообщает Гонконгское отделение CNN.

Вместо этого он вызвал бурю критики за выбор вакцины, еще не одобренной регулирующими органами этой страны. На фоне негативной реакции Дутерте в среду попросил Китай забрать 1 тыс доз вакцины Sinopharm, которые он пожертвовал Филиппинам, и извинился перед общественностью за прививку неутвержденной вакциной.

Он заявил, что попросил Китай прекратить посылать Sinopharm. "Просто дайте нам Sinovac, который используют все", - сказал он, согласно местным СМИ , имея в виду еще одну китайскую вакцину, которая была разрешена для экстренного применения на Филиппинах в феврале.

Этот скандал только подчеркнул сложности, с которым сталкиваются китайские вакцины из-за отсутствия разрешения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на экстренное использование, хотя эти вакцины уже были одобрены для использования в десятках стран.

Когда Sinopharm подал заявку на экстренное использование в Филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в начале марта, директор агентства сказал, что, как и в случае с Sinovac, принятие решения по заявке Sinopharm займет больше времени, поскольку оно не было одобрено "жестким регуляторным органом", таким как ВОЗ.

Но вскоре это может измениться. ВОЗ заявила на брифинге, что ожидает окончательного принятия решений об утверждении экстренного использования для представленных вакцин Sinopharm и Sinovac "к концу этой недели".

Поддержка со стороны ВОЗ может, наконец, повысить доверие к китайским вакцинам, которые уже давно вызывают опасения по поводу показателей эффективности и отсутствия прозрачности в отношении данных клинических испытаний.

Напомним, что Украина использует для вакцинации одну из китайских вакцин, а именно Sinovac.

Обе вакцины Sinopharm и Sinovac представляют собой инактивированные вакцины, которые обладают меньшей эффективностью, чем вакцины с мРНК, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna. И в отличие от своих западных коллег, две китайские компании не опубликовали полные данные о последних этапах клинических испытаний, проведенных по всему миру, что вызвало критику со стороны ученых и экспертов в области здравоохранения.

По данным Sinopharm и Sinovac, их вакцины получили разные результаты по эффективности в испытаниях, проведенных в разных странах, но все они превысили 50%-й порог эффективности ВОЗ для одобрения использования в чрезвычайных ситуациях.

Их одобрение может быть своевременным для COVAX, глобальной инициативы, поддерживаемой ВОЗ, по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19. В последние недели COVAX столкнулся с серьезной нехваткой поставок из Индии, которая остановила экспорт вакцины AstraZeneca на фоне кризиса COVID -19 в этой стране.

Поскольку COVAX может распространять только вакцины, одобренные ВОЗ, на данный момент китайские вакцины не включены в его портфель. Вместо этого организации приходится полагаться на Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Covishield из Индийского института сывороток, Johnson & Johnson и Moderna, которые пользуются большим спросом.

Вместо этого Китай сам предоставляет вакцины в рамках двусторонних соглашений с отдельными странами, в том числе с Филиппинами - по словам экспертов, эти усилия больше руководствуются стратегическими интересами Китая, чем потребностями наиболее уязвимых стран.

Одобрение ВОЗ, несомненно, усилит дипломатию Пекина в области вакцинации. Но что еще более важно, это должно помочь обеспечить лучшую защиту от COVID-19 для наиболее нуждающихся стран.

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