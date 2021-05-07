Меркель отвергла предложение Байдена отказаться от патентов на вакцины, а Путин его похвалил

Немецкий лидер предупреждает, что ослабление торговых правил угрожает производству препаратов для лечения COVID-19

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с предложением администрации Байдена приостановить действие прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19, заявив, что это будет иметь "серьезные последствия" для производства вакцин во всем мире.

Как сообщает газета The Financial Times, Канцлер Германии сказала, что ограничивающими факторами в поставках вакцин были "производственные мощности и стандарты высокого качества, а не патенты". "Защита интеллектуальной собственности - это источник инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем", - добавила она.

Меркель отреагировала на заявление главного торгового советника президента Джо Байдена Кэтрин Тай, которая сказала, что, хотя США "твердо верят" в защиту интеллектуальной собственности, они поддержат отказ от этих правил в отношении вакцин против COVID-19.

Отказ от патентной защиты позволит любому фармацевтическому производителю в мире производить вакцины-аналоги, не опасаясь судебного преследования за нарушение прав интеллектуальной собственности. "Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - сказал Тай в среду.

США будут "активно участвовать" в переговорах во Всемирной торговой организации по выработке текста отказа, добавила она, отметив, что эти обсуждения потребуют времени, учитывая сложность рассматриваемых вопросов.

Предложение Вашингтона поставило ЕС в тупик. В последние месяцы Евросоюз сопротивлялся давлению Индии и Южной Африки в рамках ВТО по отказу от патента на вакцину.

Этот шаг США получил прохладную реакцию со стороны президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она сказала, что ЕС "готов обсудить", как это предложение может помочь разрешить текущий кризис "эффективным и прагматичным образом".

Но она также настаивала на том, что приоритетом для стран-производителей вакцин является снятие барьеров для экспорта и устранение сбоев в цепочке поставок.

Предложение США получило более позитивный отклик от Владимира Путина, который сказал, что Россия, производящая вакцину Sputnik V, поддержит этот шаг. "Пандемия - это чрезвычайная ситуация. . . Несомненно, Россия поддержит такой подход", - сказал президент России.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "надеется на активные и конструктивные обсуждения со всеми сторонами в рамках ВТО с целью достижения эффективного и справедливого соглашения".

Эммануэль Макрон, президент Франции, сказал, что он открыт для идеи отказа от прав интеллектуальной собственности, но "реальность такова, что сегодня узкими местами являются не цена или патенты, а ограниченные производственные мощности предприятий".

Испания и Бразилия выразили поддержку предложению США, но заявила, что необходимо сделать больше для обеспечения вакцин для развивающихся стран.

Фармацевтическая промышленность опасается, что патентный шаг Байдена создаст опасный прецедент.

Против идеи отказа от прав также выступает BioNTech, немецкий стартап, совместное предприятие которого с Pfizer вывело на рынок первую вакцину на основе матричной РНК. Компания заявила, что не уменьшит нынешний дефицит поставок, и предупредила о рисках открытия производства для производителей, не имеющих опыта работы с мРНК.

"Вместе с Pfizer мы также работаем с различными организациями для поддержки поставок вакцин населению во всем мире. И мы продолжим поставлять нашу вакцину странам с низким уровнем дохода или уровнем дохода ниже среднего по некоммерческой цене", - говорится в заявлении BioNTech в четверг.

Маттиас Кромайер, генеральный партнер венчурной компании MIG, одного из первых инвесторов BioNTech, сказал, что отказ от патента будет препятствовать будущим инвестициям в сектор.

Отслеживание вакцины против Covid-19: глобальная гонка за вакцинацией

"Если США / ЕС / ВОЗ приостановят патентную защиту, они в конечном итоге многое потеряют, а именно готовность частных инвесторов вкладывать средства в такие компании за много лет до того, как станет ясно, будут ли их технологии успешными или нет", - сказал он. сказал.

"Это будет означать крах всей отрасли, которая только что продемонстрировала, что является единственной, которая может обеспечить устойчивое решение этого глобального медицинского, экономического и социального кризиса".

Исполнительный директор Bristol-Myers Squibb охарактеризовал поддержку правительством США отказа от патентной защиты как "очень тревожную" во время интервью на саммите FT US Pharma and Biotech в четверг.

"Наша отрасль зависит от защиты интеллектуальной собственности, чтобы инвестировать в исследования и разработки и делать инвестиции, необходимые для преодоления таких кризисов, как COVID-19", - сказал Джованни Кафорио.

Помимо важности во время кризиса с коронавирусом, Кафорио сказал, что защита интеллектуальной собственности имеет "решающее значение для некоторых областей с более высокими медицинскими потребностями, в которые BMS инвестирует, например, в лечение рака".

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