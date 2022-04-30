Привычный нам мир был разрушен в одночасье. И даже те жители Украины, кто не видел войну вживую, имеют серьезные психологические трудности.

Душевные раны, к сожалению, часто влияют и на физическое состояние. Особенно сильное воздействие оказывается на нервную, эндокринную и гормональную системы, так как их работа тесно связана между собой.

Виды и особенности сексуальных дисфункций как последствие посттравматического синдрома (ПТСР) у мужчин и женщин, пути их лечения – об этом сегодня расскажет врач Виктор Литвиненко.

Развитие посттравматического синдрома (ПТСР) во время войны – довольно распространенные явление. Его имеют многие из тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, а также те, кто пережил обстрелы, или даже лишь слышал взрывы и вынужден был эвакуироваться.

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Такие симптомы, как бессонница или избыточная сонливость, заторможенность или чрезмерное возбуждение, снижение концентрации внимания могут свидетельствовать о том, что человек все еще тяжело переживает последствия ПТСР.

Одним из частых проявлений посттравматического синдрома являются нарушения функционирования половой сферы. При этом наиболее характерный признак сексуального расстройства на фоне ПТСР, общий для мужчин и женщин – это снижение сексуального влечения вплоть до полного его исчезновения.

Виды расстройств половой сферы у женщин:

- снижение или полное отсутствие сексуального влечения;

- нарушения менструального цикла (аменорея, дисменорея, кровотечения);

- гормональный дисбаланс.

Не следует игнорировать такой симптом, как снижение сексуального влечения. Это может свидетельствовать о нарушениях гормонального баланса, что может быть одним из симптомов развития бесплодия.

Если при этом наблюдаются апатия, эмоциональная заторможенность, избыточная плаксивость, угнетенное состояние духа – следует обязательно обратиться за медицинской помощью. Такие симптомы могут говорить о перенесенном сильнейшем стрессе, а возможно, имел место факт сексуального насилия.

Лечение должно быть комплексным, при участии невропатолога, психотерапевта, гинеколога. После сдачи анализов гормональной панели будет назначено корректирующее лечение при помощи современных гормональных препаратов 4-го поколения, антидепрессантов.

В обязательном порядке следует назначить физиотерапевтические процедуры – массаж, гипноз, посильные физические упражнения, психотерапию.

При нарушениях менструального цикла, конечно, следует как можно скорее обратиться к врачу. В случае длительной задержки наступления менструации, или полного их отсутствия (аменорее) будут назначены препараты прогестерона (Дуфастон - 10 дней по 1 или 2 таблетки в день, Инжеста 2,5%, 5 инъекций в течение 10 дней, через день), после чего менструация наступит не позднее чем в течение недели после последней инъекции. Если выделения начнутся раньше, дальнейший прием медикаментов следует отменить.

При обильных кровотечениях будут назначены кровеостанавливающие препараты, такие как Виданол, позднее – препараты для нормализации гемоглобина.

Если выделения не обильные, врачи не будут назначать сильные средства, и можно будет ограничиться фитопрепаратами.

Виды расстройств половой сферы у мужчин:

- снижение или полное отсутствие сексуального влечения;

- слишком быстрая эякуляция вплоть до ее полного отсутствия;

- эректильная дисфункция;

- снижение скорости движения сперматозоидов вплоть до нулевой.

Как показали исследования, 85% ветеранов боевых действий, страдающих от посттравматического синдрома, испытывают проблемы с эрекцией. Почти половина из них (45%) имели среднюю или даже тяжелую степень данного расстройства. При этом среди пациентов-мужчин, не имеющих диагноз "ПТСР" этот уровень в среднем не превышает 22%.

Сексуальные дисфункции при ПТСР у ветеранов войн настолько распространены, что являются одним из симптомов этой болезни.

Расстройству половой сферы при ПТСР способствуют такие факторы, как:

- повышенная тревожность, гнев, раздражительность;

- прием психотропных препаратов;

- употребление алкоголя.

Согласно данным, собранным по результатам наблюдений за ветеранами Вьетнама, живущими на Гавайях, только у 6 из 53 из них не было никаких сексуальных расстройств. Из них 39 отметили снижение полового влечения, 26 страдали от эректильной дисфункции, 8 имели проблемы с эякуляцией.

Сексуальные расстройства не проходят сами собой и требуют обязательного лечения. Тем более, что отсутствие нормальной половой жизни будет только усиливать раздражительность, нарушения сна и другие симптомы ПТСР, мешающие возвращению к нормальной жизни.

Современная медицинская наука разработана ряд эффективных мер по лечению сексуальной дисфункции как следствия участия в боевых действиях.

Лечением расстройств сексуальной сферы у мужчин занимается андролог-сексопатолог.

Следует быть готовыми к длительной терапии. Она будет включать в себя комплексный подход, поскольку для нормализации половой сферы требуется вначале излечить причину возникновения проблемы, а именно – лечение посттравматического синдрома.

Поэтому, пациенту скорее всего будут назначены:

- антидепрессанты (ингибиторы обратного захвата серотонина):

- психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, когнитивная терапия и терапия десенсибилизации;

- физиотерапевтические процедуры (занятия спортом, легким физическим трудом, массажи, плавание).

Необходимо понимать, что игнорирование проблемы не приведет к позитивному результату. Важно, осознав проблему, как можно скорее начать лечение.

В такой деликатной стороне жизни желательно проведение психотерапевтических сеансов при участии обоих партнеров. Доверие между ними будет способствовать повышению эффективности лечения и достижению позитивного результата.

Только тогда, не смотря на пережитые страдания, человек снова сможет наслаждаться радостью жизнью во всей ее полноте, в том числе и в сексуальной сфере.