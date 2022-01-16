Ученые назвали чай, который снижает скорость распространения раковых клеток: результаты исследования

Надежда Данищук
Здоровье
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Ученые назвали чай, который снижает скорость распространения раковых клеток: результаты исследования

Долголетие определяется множеством факторов, но предотвращение болезней – наиболее логичный подход к увеличению продолжительности жизни. Поможет в этом чай матча, снижающий уровень холестерина и "убивающий" раковые клетки.

О свойствах этого лечебного напитка пишет издание Еxpress. Отмечается, что матча – это вид порошкообразного зеленого чая с очень высоким содержанием антиоксидантов, который имеет много преимуществ для здоровья.

В исследовании, проведенном Центром биомедицинских исследований Университета Солфорда, специалисты обнаружили, что чай матча значительно снижает скорость распространения раковых клеток и уничтожает их.

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Результаты были получены после серии тестов с использованием метаболического фенотипирования клеток рака груди.

"Используя метаболическое фенотипирование, мы обнаружили, что чай угнетает окислительный митохондриальный метаболизм – иными словами, он предотвращает "пополнение энергии" раковых клеток, вследствие чего они становятся взаимодействующими и умирают. Наши результаты доказывают, что матча может иметь значительный терапевтический потенциал, осуществляя метаболическое перепрограммирование раковых клеток", – рассказал профессор трансляционной медицины доктор Майкл Лисанти.

Зеленый чай матча "убивает" раковые клетки

Исследования показывают, что поддерживая иммунную систему человека, матча продлевает жизнь, предотвращая многие болезни. Терапевтический потенциал этого зеленого чая также был замечен и при многих других заболеваниях. Его мощные антиоксиданты могут помочь предотвратить болезни сердца, остеопороз и другие хронические болезни.

Так, в частности, матча является уникальным источником катехина – антиоксиданта, который может значительно снизить уровень холестерина.

Исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Science and Vitaminology, показало, что катехины зеленого чая матча снижают уровень холестерина ЛПНП.

Опыты проводили на крысах. Специалисты отметили, что катехин чая матча имел гипохолестеринемический эффект у испытуемых животных. При более глубоком анализе этих процессов исследователи обнаружили, что катехины препятствуют всасыванию холестерина в тонком кишечнике.

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