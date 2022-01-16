Ученые назвали чай, который снижает скорость распространения раковых клеток: результаты исследования

Долголетие определяется множеством факторов, но предотвращение болезней – наиболее логичный подход к увеличению продолжительности жизни. Поможет в этом чай матча, снижающий уровень холестерина и "убивающий" раковые клетки.

О свойствах этого лечебного напитка пишет издание Еxpress. Отмечается, что матча – это вид порошкообразного зеленого чая с очень высоким содержанием антиоксидантов, который имеет много преимуществ для здоровья.

В исследовании, проведенном Центром биомедицинских исследований Университета Солфорда, специалисты обнаружили, что чай матча значительно снижает скорость распространения раковых клеток и уничтожает их.

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Результаты были получены после серии тестов с использованием метаболического фенотипирования клеток рака груди.

"Используя метаболическое фенотипирование, мы обнаружили, что чай угнетает окислительный митохондриальный метаболизм – иными словами, он предотвращает "пополнение энергии" раковых клеток, вследствие чего они становятся взаимодействующими и умирают. Наши результаты доказывают, что матча может иметь значительный терапевтический потенциал, осуществляя метаболическое перепрограммирование раковых клеток", – рассказал профессор трансляционной медицины доктор Майкл Лисанти.

Исследования показывают, что поддерживая иммунную систему человека, матча продлевает жизнь, предотвращая многие болезни. Терапевтический потенциал этого зеленого чая также был замечен и при многих других заболеваниях. Его мощные антиоксиданты могут помочь предотвратить болезни сердца, остеопороз и другие хронические болезни.

Так, в частности, матча является уникальным источником катехина – антиоксиданта, который может значительно снизить уровень холестерина.

Исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Science and Vitaminology, показало, что катехины зеленого чая матча снижают уровень холестерина ЛПНП.

Опыты проводили на крысах. Специалисты отметили, что катехин чая матча имел гипохолестеринемический эффект у испытуемых животных. При более глубоком анализе этих процессов исследователи обнаружили, что катехины препятствуют всасыванию холестерина в тонком кишечнике.

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