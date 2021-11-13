Ученые назвали приправу, включение в рацион которой снижает риск болезней сердца

Всего небольшое количество горчицы в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помочь тем, кто находится в преддиабетном состоянии. Для эффекта от такого лечения, необходимо есть ложечку горчицы с горкой.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на исследование, которое провела компания Tracklements совместно с Кардиффским столичным университетом, ежедневное употребление чайной ложки горчицы в день способно справится с опасным уровнем холестерина в организме. В свою очередь высокий холестерин может привести к закупорке сосудов, а это – вызвать ряд проблем с сердцем.

"Употребление только чайной ложки с горкой этой приправы, что эквивалентно 10 граммам, может помочь человеку достичь здорового уровня холестерина", – пришли к заключению специалисты.

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Для того, чтобы это выяснить, они провели эксперимент – на протяжении 12 недель кормили исследуемую группу горчицей. А именно давали подопытным по ложке горчицы с горочкой. Через 12 недель они заметили явное улучшение у 86% исследуемых – у них снизился уровень плохого холестерина.

Среднее падение уровня холестерина было зарегистрировано на 10 процентов по всей выборочной группе.

"Это указывает на многообещающую практику для людей с повышенным риском развития сердечных заболеваний, инсульта и сосудистой деменции", – сказано в исследовании.

Эксперты отметили, что снижение уровня холестерина – не единственная польза для здоровья от цельнозерновой горчицы. Согласно выводам экспертов, при ежедневном употреблении горчица также может помочь достичь здорового уровня глюкозы в крови.

"Количество горчицы для достижения здорового уровня глюкозы в крови такое же, как и для холестерина – 10 граммов или чайная ложка с горкой в день", – уточнили ученые.

В статье отмечено, что существует множество способов включить цельнозерновую горчицу в повседневный рацион: в качестве приправы, соуса или как дополнение к тем или иным блюдам.

Ученые подчеркнули, что как правило, рискуют получить повышенный холестерин и сахар в крови те, кто употребляет слишком много жирной пищи и в общем ведет неправильный образ жизни, включая вредные привычки и малоподвижное времяпрепровождение.

Кроме добавления горчицы в свой рацион ученые рекомендовали вести более активный образ жизни, отказаться от вредной еды и не забывать о регулярном посещении врача для контроля здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, орехи способны влиять на уровень холестерина в крови.