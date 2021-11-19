Ученые назвали ягоду, употребление которой может способствовать снижению давления

Напиток из черники может снизить кровяное давление и тем самым уменьшить нагрузку на сердце. Гипертония является опасным заболеванием, которое может стать одним из факторов инфаркта и инсульта.

Как рассказало издание Еxpress, со ссылкой на исследование Журнала геронтологии под руководством Оксфордского университета, ряд ягод и фруктов обладают эффектом снижения артериального давления. В частности, в медицинских кругах выделяют чернику, как уникальный продукт позитивно воздействующий на гипертоников.

Ученые объясняют, что сок ягоды позитивно влияет на состояние сосудов организма человека. А всего 200 граммов продукта в день способны оказать оздоровительный эффект.

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Свои выводы специалисты основывают на эксперименте, во время которого напитки из черники ежедневно пили 40 человек в течение месяца. При этом контрольная группа получала другой напиток для сравнения. У субъектов измеряли артериальное давление через регулярные промежутки времени, они проходили тесты, измеряющие расширение плечевой артерии.

Результаты показали, что у участников группы, пивших черничный сок, улучшилось состояние сосудов. А эффект от такой терапии сохранялся после одного месяца ежедневного употребления сока. При этом у них снизилось систолическое давление (верхнее) в среднем на 5 миллиметров ртутного столбика.

"Верхнее значение, систолическое давление, более важно, потому что оно дает представление о риске инсульта или сердечного приступа", – пояснили исследователи.

Медики отметили что результат эксперимента был аналогичен эффекту от приема обычных лекарств от кровяного давления в течение того же периода.

Ученые связывают эффект от черники с высоким уровнем антоциана – уникального антиоксиданта, который содержится преимущественно в ягодах. Именно благодаря этим молекулам ягоды приобретают насыщенный цвет.

Ведущий автор исследования, доктор Ана Родригес-Матеос сказала: "Если бы изменения, которые мы наблюдали в функции кровеносных сосудов после ежедневного употребления черники, можно было бы поддерживать на протяжении всей жизни человека, это могло бы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 20 процентов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые называли еще один напиток, который благотворно влияет на нормализацию кровяного давления.