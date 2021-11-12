Ученые обнаружили мутацию гена, которая повышает риск развития рака

Во время мутации гена UTX нарушается способность клеток подавлять раковые опухоли естественным образом. Речь идет о неспособности клеток производить своеобразный "конденсат", который защищает организм от развития онкологии.

Как рассказал Drug target review, специалисты из Медицинской школы Университета Вирджинии (США) выяснили, что именно такая простая мутация гена делает людей уязвимыми к раку. Ген UTX играет жизненно важную роль, управляя образованием "конденсатов" внутри клеток для предотвращения онкологии.

Другими словами клетка становится уязвимой, когда в ней перестают образовываться капельки. Ученые уточнили, что "конденсат" образовывается из материала в ячейках самих клеток.

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"Образовываясь, капли контролируют активность хроматина, генетического материала, содержащегося в хромосомах. Это в свою очередь, обеспечивает эффективные и правильные модификации и взаимодействия хроматина для организации правильной программы транскрипции, подавляющей опухоль", – сказали специалисты.

Они добавили, что к данной мутации больше склонны мужчины, что, по мнению ученых, может объяснить тот факт, что именно мужчины заболевают раком чаще.

"Открытие предполагает, что разрушение или изменение этих капель может сильно повлиять на то, как наши клетки борются с раком. Формирование правильных капель, вероятно, будет фундаментальным механизмом, поддерживающим здоровье клеток, и мы только начинаем это понимать ", – добавили ученые.

Рак – это злокачественная опухоль из эпителиальной ткани.Рак определяется по типу клеток, в которых он начинается. Или он может быть определен по месту в теле, где впервые появляется. Некоторые виды рака имеют смешанные типы.

Большинство онкологических заболеваний на сегодняшний день излечимы, особенно если они выявлены на ранней стадии, на поздних же стадиях часто возможна длительная ремиссия.

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