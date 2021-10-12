Употребление лимонного сока может способствовать снижению давления: результаты исследования

Регулярное употребление лимонного сока может снизить высокое кровяное давление. Эти цитрусовые богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье сердца.

Как написало Еxpress со ссылкой на медицинское исследование снизить высокое кровяное давление можно приняв правильные диетические решения. В частности, обогатив свой стол цитрусовыми и соком из них.

Как говорится в научной работе, высокое кровяное давление означает, что сердцу человека приходится усерднее работать, чтобы перекачивать кровь по телу. А дополнительное напряжение может привести к сердечному приступу.

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Ученые проанализировали влияние чеснока и лимона на высокое кровяное давление. Исследование было проведено при участии более ста добровольцев. Их разделили на три группы и установили для них определенную диету.

Первая группа принимала по 10 гр чеснока ежедневно после завтрака и обеда. Во другой группе пили лимонный сок. Контрольная группа получала обычное медицинское лечение для гипертоников.

Все это время испытуемым меряли давление, расспрашивали у них о самочувствии. Через три недели врачи оценили результат.

Оказалось, что употребление чеснока и лимонного сока привело к снижению уровня артериального давления и повышению комфорта пациентов, но не наблюдалось никакой разницы между группами с чесноком и лимонным соком.

"Согласно результатам исследования, пациенты с гипертонией могут повысить уровень комфорта, употребляя лимонный сок или чеснок, тем самым эффективнее контролировать уровень артериального давления", – заключили исследователи.

Также эксперты рекомендовали регулярно отслеживать уровень кровяного давления, особенно с возрастом. Они же напомнили, что идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 до 120/80 мм рт. А вот показания артериального давления от 120/80 до 140/90 мм рт.ст. могут означать, что человек подвержен риску развития высокого кровяного давления.

"Даже небольшие изменения в диете могут полностью изменить высокие показатели, включая дешевый напиток, который вы можете приготовить дома, если хотите", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые исследовали способность огуречного сока влиять на артериальное давление.