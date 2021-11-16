В Британии создали вакцину от болезни Альцгеймера и рассказали о результатах испытаний

Ученые из Рочестерского университета разработали экспериментальную вакцину от болезни Альцгеймера. Опыты на грызунах продемонстрировали, что она помогает иммунитету вырабатывать антитела к токсичной форме бета-амилоида – вредоносного белка, который, как полагают ученые, связан с возникновением этого необратимого заболевания у человека.

Результаты исследования нового препарата предложенного учеными были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. В статье отмечено, что в мире уже существует немало медикаментов, которые якобы должны помочь человеку справляться с данным недугом, однако, как подчеркнули специалисты, ни одно из предложенных ранее лекарств не выдержало клинических испытаний, хотя в экспериментах с животными показало хороший результат.

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В статье сказано, что болезнь Альцгеймера развивается из-за того, что в клетках мозга накапливается вредоносный белок бета-амилоид, который сам по себе является частью белка APP, играющего важную роль в связях между нейронами. Существующие до сих пор препараты от Альцгеймера были направлены на уничтожение таких белков и препятствие им собираться "в кучу". В это раз ученые предложили альтернативу существующему методу.

Они не стали убивать возникающие скопления белков, а создали антитело, мешающее им собираться в твердеющие бляшки. Далее они решили использовать его для разработки препарата, который бы заставлял иммунитет человека вырабатывать аналог такого антитела, способного мешать белкам объединяться в нерастворимые "клубки".

Вакцину, которую авторы исследования назвали TAPAS, уже проверили на мышах.

"Выяснилось, что введенный препарат защитил грызунов от появления характерных симптомов деменции", – сказано в работе ученых.

В ближайшее группа специалистов намерена начать клинические испытания вакцины на добровольцах. Ученые надеются, что опыты подтвердят эффективность их разработки, в результате чего "будут предложены первые действенные методы подавления и профилактики болезни Альцгеймера".

Болезнь Альцгеймера – наиболее встречаемый тип деменции, состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции необходимым образом. Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением. В абсолютном большинстве случаев, болезнь Альцгеймера поражает людей старше 65 лет.

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