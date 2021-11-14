Врач назвала простой продукт, который поможет быстро снизить сахар у диабетиков
Одним из наиболее распространенных типов сахарного диабета (СД) является СД-2, означающий, что ваша поджелудочная железа не производит достаточно инсулина (гормона, регулирующего количество сахара в крови) или инсулин, который она производит, не поглощается клетками. Однако есть и хорошая новость – диабет 2-го типа в значительной степени поддается лечению, если вы держите уровень сахара в крови под контролем. И очень эффективным в этих усилиях оказался обычный чеснок.
Об этом сообщило издание Еxpress, ссылаясь на информацию медиков и исследование, проведенное экспертами. Отмечается, что было доказано – чеснок снижает уровень сахара в крови на колоссальные 25%.
Как выяснилось, это ароматное растение с пикантным вкусом, которое можно найти в рецептах практически всех народов мира, очень полезно для больных диабетом 2-го типа.
Врач Сара Брюэр, сотрудничающая с CuraLin, рассказала о преимуществах употребления чеснока для снижения уровня сахара в крови. По ее словам, чрезвычайный эффект от употребления этого продукта можно приписать химическому соединению аджоен, которое содержится в чесноке.
"Исследования показывают, что аджоен может снизить уровень глюкозы на 25 процентов", – рассказала врач.
Более того, поедание двух-трех зубчиков чеснока в день может снизить уровень холестерина ЛПНП достаточно, чтобы предотвратить сердечный приступ, а также на четверть снизить риск инсульта, отметила Брюэр.
Холестерин ЛПНП – это восковидное вещество, которое может закупоривать артерии, это часто идет рука об руку с сахарным диабетом, пояснила врач.
"Последние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки", — добавила Брюер.
Одно из наиболее полных исследований связи между потреблением чеснока и уровнем сахара в крови было опубликовано в журнале Food & Nutrition Research.
Исследователи проанализировали базы данных PubMed, EMBASE, Cochrane Library и China National Knowledge Intern, чтобы прийти к окончательному выводу.
В мета-анализ было включено девять исследований, в которых участвовало 768 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. А ежедневная доза чеснока, принимаемая больными, колебалась от 0,05 г до 1,5 г.
"Текущие данные подтверждают, что чесночная добавка играет положительную и устойчивую роль в снижении уровня глюкозы в крови", — подытожили исследователи.
Общие советы по снижению сахара в крови
Как правило, нужно выбирать продукты с низким гликемическим индексом, чтобы обуздать уровень сахара в крови.
Гликемический индекс (ГИ) – это система оценки продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждая еда влияет на уровень сахара в крови.
Углеводороды, быстро расщепляемые организмом и вызывающие быстрое повышение уровня глюкозы в крови, имеют высокий рейтинг ГИ.
Продукты с высоким ГИ включают:
Сахар и сладкие продукты
Сладкие безалкогольные напитки
Белый хлеб
Картофель
Белый рис.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, употребление каких овощей и фруктов может снизить риск инсульта.