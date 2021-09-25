Употребление каких продуктов способствует продлению жизни: исследователи дали ответ

Исследователи обнаружили, что употребление почти всех фруктов способствует продлению жизни. А потребление картофеля напротив привело к повышению риска смерти на 32%.

Так, фактические данные исследования показали, что ежедневное употребление хотя бы пяти порций различных фруктов и овощей приносит значительную пользу для здоровья, передает Express. Порция фруктов или овощей – это 80 грамм.

Кампания под названием "Пять дней в день" основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая рекомендует употреблять минимум 400 грамм фруктов и овощей в день, чтобы снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания, инсульт и другие виды рака. Отмечается, что фрукты и овощи – хороший источник витаминов и минералов, в том числе фолиевой кислоты, витамина С и кали.

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